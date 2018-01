ROMA – Tempo fa l’abbiamo vista riapparire in splendida forma sul piccolo schermo, con 75 kg in meno. Oggi per Nadia Rinaldi è tempo di rimettersi in gioco: sarà lei infatti una delle concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2018.

L’appuntamento è per lunedì 22 gennaio, quando vedremo l’attrice romana, alla soglia dei suoi 50 anni, naufragare in Honduras. E’ stata lei stessa a dare l’annuncio su Instagram:

“Sono ufficialmente una concorrente dell’isola dei famosi 2018… Mi sto esercitando al digiuno. Già c’ho fameeeeee”.

Gli altri due nomi finora ufficiali, oltre al suo sono quelli della cantante Bianca Atzei e l’ex velina Alessia Mancini.

Nadia Rinaldi, una delle prime attrici curvy italiane, era stata scoperta da Christian De Sica che la lanciò 26 anni fa nel film “Faccione”.

In televisione, ha partecipato ad alcune fiction, come la prima stagione di Un Medico in Famiglia, e prima ancora Dio Vede e Provvede, ma anche Villa Ada e La casa delle beffe. Molto attiva anche a teatro, dove ha recitato per tre spettacoli sotto la direzione di Proietti.

Nel 2001 ha deciso di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico per perdere i chili in eccesso. Dopo averne persi 80, la Rinaldi è diventata ospite di numerose trasmissioni pomeridiane. Spesso è stata protagonista nei salotti di Barbara D’Urso, dove ha litigato con il farmacista e sedicente dietologo Alberico Lemme.

L’Isola dei Famosi non è il primo reality a cui partecipa: nel 2004 è stata concorrente de La Talpa, eliminata alla terza puntata, e nel 2013 ha partecipato a Jump! Stasera mi tuffo, da cui è uscita alla seconda puntata. Di sicuro l’Isola l’aiuterà a conservare la sua nuova e splendida forma.