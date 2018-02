ROMA – A mettere la parola fine sulle accuse di aver fumato marijuana prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi è Naike Rivelli. Proprio l’eclettica figlia di Ornella Muti, che sui social network ama stupire e provocare. La Rivelli ha così fatto i complimenti ad Alessia Marcuzzi per come ha gestito l’imbarazzo suscitato dalle accuse di Eva Henger, ha lanciato una frecciatina all’ex star di film per adulti e infine ha invitato Francesco Monte in Olanda: “Se esci andiamo a fumarci una canna”.

Nel video pubblicato su Instagram, Naike Rivelli indossa solo un bikini e grandi occhiali e ha in mano quella che ha tutta l’aria di essere effettivamente una canna. Proprio mentre fuma questa, forse, sigaretta, ecco che Naike si complimenta con Alessia Marcuzzi: “Complimenti Alessia per come hai gestito la questione della canapa”. Poi lancia la sua frecciatina a Eva Henger: “Dai Eva, ognuno prende quello che vuole, dove vuole”, dice ridendo divertita.

Il suo pensiero, ultimo ma non per importanza, è così rivolto al povero Francesco Monte, a cui sorridendo dice: “Se esci andiamo in Olanda, fumiamo una canna e ti monto… Sto scherzando”.