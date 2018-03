ROMA – Paola Di Benedetto e Francesco Monte si mostrano insieme sul profilo Instagram di lei subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi del 12 marzo. L’ex madre natura dopo aver ricevuto in studio la lettera e le rose rosse da parte dell’ex naufrago è corsa da lui e sembra che la love story iniziata sulla spiaggia in Honduras sia destinata a continuare anche in Italia.

A raccontare il retroscena della serata è stata proprio la bella modella vicentina, che subito dopo essere uscita dal reality show e aver preso parte alla diretta in studio è corsa proprio dall’ex tronista.

Il flirt tra i due si era acceso durante l’Isola dei Famosi, ma il ritiro di Monte per via del canna-gate scatenato da Eva Henger ha portato una separazione tra la neo coppia. Un feeling che però la distanza non ha affievolito, anzi: Monte ha deciso di aspettare la bella Paola e lei è corsa da lui non appena l’impegno col reality show è terminato.

Mara Venier in studio lo aveva detto: “Se son rose fioriranno”. E la foto pubblicata da Paola sui social subito dopo la diretta lascia pensare che tra i due stia iniziando ben più di una semplice avventura.