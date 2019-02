ROMA – Ancora defezioni all’Isola dei Famosi. Dopo John Vitale e Youma è la volta di Paolo Brosio che, devastato dalle zanzare, ha momentaneamente lasciato i compagni naufraghi per sottoporsi a un controllo medico.

Il giornalista, che nelle prime puntate a provato a resistere in silenzio ai micidiali mosquitos dell’Honduras, ha infatti chiesto di vedere un medico dopo che il suo corpo è stato ricoperto di punture. “Io vorrei rimanere – ha detto – perché ho sempre combattuto in tutta la mia vita. Mi sembra di gettare la spugna ma in realtà si tratta della mia salute”. Brosio ha specificato che “il dolore è forte, il prurito diventa tremendo”.

Uno specialista, che ha osservato le numerose punture che ricoprono le gambe del naufrago, ha preferito portarlo via dall’Isola per ulteriori accertamenti. Nel daytime Brosio è scoppiato letteralmente a piangere.

Intanto Youma ha definitivamente abbandonato il reality: le ragioni che l’hanno spinta a lasciare sono legate alla sua famiglia, che ha espresso il desiderio di vederla ritornare al più presto per motivi strettamente personali, si legge sul sito del reality. L’ex modella ha salutato i compagni, consapevole di aver preso la decisione migliore: quella di lasciare il gioco per cause di forza maggiore, e tornare dalla sua famiglia, che in questo momento ha davvero bisogno di lei.