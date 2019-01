ROMA – Poche, pochissime le notizie che fin qui sono trapelate dall’Honduras. Tra le poche notizie trapelate fin qui c’è quella che vede protagonista Paolo Brosio. Sembra proprio che il giornalista tanto devoto alla Madonna di Medjugorje, tra una preghiera e l’altra, più volte sia stato beccato a spiare Taylor Mega mentre si spalmava della crema solare.

D’altronde lo stesso Paolo Brosio aveva messo le mani avanti:

“Certo – spiegava Brosio poco prima di partire per l’Honduras – se prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega, magari la guardo. E’ una creatura di Dio, la posso guardare. Bisogna vedere come la guardo. Anche io son fatto di ciccia, non sono mica santo. Prego la Madonna che mi faccia rimanere saldo nella fede ma anche simpatico come so fare anche nelle situazioni più tremende, come quando ero sotto i ferri di Emilio Fede. Viva la Madonna, ma viva anche le mega mouse”.

“Pieraccioni, Conti e Panariello – raccontava – hanno fatto una bella battuta su questo. Si chiedono come farà Brosio a passare da Medjugorje all’Isola dei famosi, dove è pieno di mega mouse, tradotto in italiano mega tope. Sarà difficile trovare l’amore sull’isola, bisognerà vedere in che stato sarò. O peschi o sennò la tromba non la suoni”.