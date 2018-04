Isola dei Famosi, la prova dello specchio. Ecco quanti chili hanno perso i naufraghi

ROMA – Quanti chili hanno perso i naufraghi ormai giunti alla semifinale dell’Isola dei Famosi? Chi tanto, chi poco e chi nulla come Bianca Atzei.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La cantante, infatti, non ha messo su neanche un chilo. Anzi, ieri, durante la prova dello specchio, Bianca Atzei si è vista anche un po’ ingrassata.

Chi ha perso più chili di tutti però è il campione di pallanuoto Amaurys Perez con ben 23 chili in meno dall’inizio del reality. Nino Formicola, Gaspare, ne ha persi nove. Come Jonathan. Che davanti allo specchio scherza: “Ho le gambe della Kate Moss”.

Tre chili in meno anche per Francesca Cipriani. “Colpa dell’umidità” ha scherzato l’ex Pupa. Meno tre chili anche per Alessia Mancini. Solo due chili in meno per Rosa Perrotta.