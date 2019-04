MILANO – Alla serata finale de L’Isola dei Famosi in onda lunedì primo aprile è arrivato negli studi di Milano Due anche Riccardo Fogli. Il frontman e bassista dei Pooh è subito corso incontro alla moglie Karin Trentini, mettendo così definitivamente fine alle voci di un suo presunto tradimento corse alcune settimane fa e alimentate anche da Fabrizio Corona.

In studio, ospite di Alessia Marcuzzi e delle sue opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, anche il figlio della coppia. “La mia Isola finisce qui, ma nel mio cuore non finirà mai, perché la porterò con me per sempre. Ho fatto tutto quello che potevo fare”, il commento di Fogli, visibilmente emozionato e con la voce spezzata.

Alla serata finale del primo aprile sono rimasti in gara quattro naufraghi, dopo l’eliminazione di Aaron Nielsen: Sarah Altobello, Marina La Rosa, Luca Vismara e Marco Maddaloni. Fogli ha dovuto abbandonare Cayo Paloma lo scorso 26 marzo, insieme a Soleil Sorge, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Per lui le ultime settimane sono state molto pesanti, con il gossip sul presunto tradimento della moglie e le parole molto dure che gli sono state rivolte da Fabrizio Corona. (Fonte: Isola dei Famosi).