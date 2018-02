Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi contro Francesco Monte: ”Mi ha detto che le donne a 50 anni…”

ROMA – “Mi sento offesa da Francesco. Secondo lui una donna di 50 anni se ne deve stare a casa. Credo che questa sia un’offesa per tutte le donne”. Nadia Rinaldi se la prende con Francesco Monte dopo la nomination nell’ultima puntata.

L’ex tronista aveva così spiegato il suo voto a sfavore per la collega: “In questo contesto la trovo fuori luogo, credo starebbe meglio a casa, qui è poco produttiva”.

Secondo Nadia, le ragioni di Monte sarebbero da riferire alla sua età. Arrabbiata, si sfoga quindi con il campione di pallanuoto Amaurys Pérez. “Come si permette di dire che a 50 anni me ne dovrei stare a casa? – attacca – Io a 50 anni ho un bagaglio professionale di tutto rispetto, ho avuto il piacere di lavorare con persone come Alberto Sordi, Nino Manfredi. Questi manco sanno chi sono, ma non possono calpestare il lavoro degli altri”. E ancora: “Sai quante donne ci stanno che a 50 anni trovano riscatto? Secondo lui cosa dovrei fare, attaccare le scarpette al chiodo? Mi ha profondamente offesa”. Amaurys si trova d’accordo con lei: “Non condivido le motivazioni di Francesco in nomination – osserva – Poteva essere più gentile nei confronti di una donna”. Nadia chiosa: “E’ una persona che ha bisogno di crescere. Prenderà tanti calci nel sedere che lo faranno crescere. A me hanno insegnato da piccola a rispettare chi è più grande di me”.