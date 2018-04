Isola dei Famosi, la rissa tra Jonathan Kashanian e Amaurys Perez: "Sei un..." VIDEO

ROMA – Rissa all’Isola dei Famosi tra Jonathan Kashanian e Amaurys Perez.

Rissa scoppiata dopo le parole di Rosa Perrotta prima di essere eliminata nell’ultima puntata. Secondo la Perrotta Amaurys Perez e Alessia Mancini in tenda si prendevano gioco di Jonathan e del suo modo di pescare.

“Sei un macho maschilista” l’accusa dell’ex gieffino al cubano durante la discussione, “sei un bugiardo” la replica di Perez.

“Punta, punta il dito. E’ quello che sai fare meglio!” dice l’ex gieffino a Perez, che per tutta risposta avvicina quattro scarpe, accusando l’israeliano di fare il doppio gioco.

“E’ la tua amichetta che è uscita, non io” replica Jonathan, facendo riferimento ad Alessia Mancini e sottolineando il nervosismo del cubano. “Eri sicuro rimanesse lei, ora ti sgretoli come creta… come burro al sole” continua la discussione, mentre Nino cerca di placare i due e Bianca si dimostra insofferente.

Gli animi si fanno tesi. Jonathan imita Amaurys, mettendosi in ginocchio e citando la frase “scusa, io sono schiavo della mia lingua” che lo stesso Perez aveva usato più volte nella forte discussione avuta con Franco Terlizzi. “Tu sei schiavo dei soldi e del potere, di questo sei schiavo!” rincara la dose l’ex gieffino. Amaurys simula la voce e l’atteggiamento del suo contendente, facendo irritare Jonathan. “Mi imiti perchè sono effeminato? Cos’è questa, omofobia? Io sono orgoglioso di essere effemminato” grida.

L’isrealiano prende le scarpe rosa della Cipriani (“Amore mi rompi i tacchi!” dice la showgirl nel bel mezzo della lite) e poi il diverbio continua. “Credi di essere più uomo di me solo perchè tagli la legna?” chiede ancora Jonathan a Perez. “Io sono uomo, perchè le cose le dico in faccia” precisa. “Io non ho piantato chiodi lasciando buchi” è la frecciatina che manda allo sportivo cubano.

Malgrado il duro scontro, alla fine i due fanno pace.

“Condividiamo in serenità questi giorni, da uomini”: è Jonathan a voler subito dopo la sfuriata abbassare l’ascia di guerra. “Mi dispiace”, si scusa alla fine Amaurys.

