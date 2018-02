ROMA – Ancora malumori sulla spiaggia in Honduras tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Questa edizione sembra essere destinata ad essere ricordata come una delle più litigiose. Stavoltale protagoniste di quella che sembra una guerra fredda in atto sono Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto che poco sopportano Alessia Mancini. “Fa tanto la mamma, ma poi è una prepotente”. Questa l’accusa rivolta dalle naufraghe alla concorrente giudicata come la migliore della settimana.

I livelli di insofferenza diventano sempre più alti all’Isola dei Famosi e proprio Alessia Mancini non sembra riscuotere molta simpatia tra i compagni di naufragio. Prima di partire c’era stata la discussione con Cecilia Capriotti per la sigaretta fumata nel bagno del residence e ora altre due concorrenti si scagliano contro l’ex letterina: sono Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto.

Le due si sono lamentate dei comportamenti di Alessia, ritenuta troppo saccente e con un carattere troppo forte. Se la Mancini si difende sostenendo di far prevalere il suo lato materno e protettivo, le due non si dicono convinte e nel confessionale attaccano con le loro accuse: “Ha delle sfumature di prepotenza e acidità che non mi piacciono”.