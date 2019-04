MILANO – Sarah Altobello e Luca Vismara sono arrivati quarta e terzo all’Isola dei Famosi 2019. Sono loro ad essere stata eliminata dopo Aaron Nielsen. Restano così in gara Marina La Rosa e Marco Maddaloni.

Ma per la sosia di Melania Trump le sorprese non sono finite. Alessia Marcuzzi, infatti, ha radunato tutta la sua famiglia in una improvvisata trattoria pugliese appena fuori dallo studio di Milano Due. La ex naufraga è stata accolta dai suoi cari tra vino, canti e danze.

La showgirl è stata protagonista nei giorni scorsi delle voci su un presunto flirt con Paolo Brosio, che però in tv ha smentito tutto: “In questo momento ho in testa un’altra donna: la Madonna”, ha detto il giornalista astigiano lo scorso 31 marzo, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live insieme alla madre di Sarah, che la conduttrice gli ha presentato simpaticamente come “la suocera”.

In Honduras tra i due c’è stato un avvicinamento, tanto che c’è chi sostiene che Brosio strumentalizzi la sua fede, negando la verità, ovvero di essere molto attratto dalla giovane pugliese.

“E’ una bella ragazza – ha spiegato lui a Domenica Live – non sono santo, ma continuo a dire quello che ho detto a Sarah, In questo momento ho altre cose nella testa”. Brosio si è convertito dopo un periodo difficile della sua vita in cui ha abusato di droga, alcol e incontri occasionali. (Fonte: Isola dei Famosi)