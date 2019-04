ROMA – Sarah Altobello è stata eliminata all‘Isola dei Famosi, ma non perde la sua allegra contagiosa. La naufraga, arrivata quarta al reality, è arrivata in studio da Alessia Marcuzzi e si è lanciata in un abbraccio alla conduttrice, prima di rivelare che il suo sogno fin da bambina: partecipare proprio all’Isola.

La Altobello, nota anche come sosia di Melania Trump, una volta arrivata in studio ha scherzato con la Marcuzzi e la Gialappa’s. Poi durante l’intervista ha spiegato, commuovendosi: “Il mio sogno da piccolina era fare l’Isola dei Famosi”.

Alda D’Eusanio e Alba Parietti, opinioniste del reality, sono corse ad abbracciarla e poi per Sarah è arrivata la sorpresa di Alessia: una trattoria pugliese con i suoi amici e parenti allestita proprio fuori dallo studio. (Isola dei Famosi)