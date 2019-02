ROMA – Dopo l’arrivo di Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi, la fidanzata Nicoletta Larini approda a Mattino 5 per parlare del loro amore. Intervistata da Federica Panicucci, la Larini svela: “Dopo Temptation Island non ho dubbi sul nostro amore”.

Bettarini è arrivato in Honduras il 3 febbraio per iniziare la sua avventura da naufrago dopo che nell’anno precedente ha partecipato come inviato speciale. La fidanzata di Stefano appare abbastanza serena e, mentre guarda alcune clip riguardanti il suo arrivo nel reality show, si mostra sorridente e felice.

Secondo la Larini, Stefano riuscirà ad arrivare tra i finalisti: “Secondo me, piano piano, deve imparare a conoscere tutti. Porta rispetto a chi c’è già e sicuramente non avrà problemi”.