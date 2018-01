Isola dei Famosi, Stefano De Martino: “Tra anni fa rifiutai di partire perché…”

ROMA – Intervistato dal settimanale Chi, Stefano De Martino spiega che tre anni fa rifiutò di partecipare all’Isola dei Famosi.

“La verità, lo dico per la prima volta – dice Stefano De Martino – è che tre anni fa fui chiamato come concorrente. Ero diventato padre da poco di Santiago (il figlio avuto da Belen Rodriguez, ndr) e questo mi portò a rifiutare”.

“Mi presentai – dice De Martino – lo stesso al colloquio e si parlò del ruolo di inviato, ma non sarei stato pronto, mentre oggi, grazie anche alla conduzione del day-time di Amici, mi sento più sicuro”.

Poi parla della Marcuzzi: “Alessia mi ha travolto con il suo entusiasmo, con la sua capacità di buttarsi in un progetto come se fosse la prima volta anche per lei”.

Il ballerino ha anche parlato di quanto gli mancherà Santiago e della sua relazione con Gilda D’Ambrosio, la designer che frequenta da qualche mese sulla quale, tuttavia, non si è sbottonato più di tanto.

“Ho messo in pausa la mia vita reale per dedicarmi a quella professionale. Mi mancherà mio figlio, ma non so se me la sentirò di fargli affrontare il viaggio per raggiungermi. Per il resto non lascio nulla in sospeso” ha aggiunto: “Gilda è una persona di cui mi fido, che sento vicina, ed è ovvio, da fuori, pensare ad altro vedendomi con lei. Ma mi affianco spesso a figure femminili perché ho bisogno di confrontarmi con loro, le donne hanno una marcia in più”.