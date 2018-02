ISOLA DEI FAMOSI STREAMING – Oggi, lunedì 5 febbraio, va in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi. La puntata sarà trasmessa su Canale 5. Per guardare la puntata in streaming direttamente sul sito ufficiale di Mediaset. Questo il link da copiare e incollare sulla barra di ricerca del vostro computer: http://www.mediaset.it/canale5/.

Per seguire la puntata sarà necessario registrarsi al sito con dei semplici passaggi.

ISOLA DEI FAMOSI: LE ANTICIPAZIONI

Francesco Monte ha abbandonato l’Isola dei Famosi. La bomba di gossip è stata sganciata dal sito Davidemaggio.it. Monte avrebbe deciso di lasciare il programma dopo essere stato accusato di aver fumato marijuana durante il reality. Niente faccia a faccia in diretta quindi.

Ecco cosa scrive Davide Maggio:

La cosa surreale è che nonostante Monte abbia salutato le acque honduregne oltre 24 ore fa l’azienda di Cologno ha pensato bene di continuare ad affrontare il “canna gate” nei programmi di infotainment della rete. Tanto meno ci si è preoccupati di informare il pubblico mantenendo così viva l’attenzione sulla puntata programmata per stasera in prime time su Canale 5. DavideMaggio.it è anche in grado di annunciarvi che Francesco Monte non sarà presente in studio nell’appuntamento in onda tra poche ore, nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago (pare abbastanza nervoso) si congeda dalla sua avventura catodica. Il motivo dell’assenza sembra legato alla volontà di evitare uno scontro diretto con Eva Henger che questa sera sigillerà il suo rientro in Italia con la tradizionale ospitata in studio.

Le tre nominate di questa settimana, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sono tre donne diversissime e finite in nomination per ragioni differenti: Francesca e Nadia sono state le più votate dai compagni, mentre Rosa è stata “prescelta” da Alessia Mancini, vincitrice della prova Mejor della settimana. Un televoto accesissimo sta dividendo il pubblico tra l’ex tronista napoletana laureata e determinata, l’istintiva e diretta attrice romana, simbolo del riscatto delle “splendide 50enni”, e la prorompente showgirl abruzzese. Chi dovrà lasciare definitivamente l’Honduras? A deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.