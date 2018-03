ROMA – Daniele Bossari, secondo “Striscia la Notizia”, è telecomandato dagli autori come Ambra ai tempi di “Non è la Rai”. Secondo Striscia la Notizia Daniele Bossari sarebbe “telecomandato” dagli autori, i quali gli suggerirebbero cosa dire in diretta (soprattutto durante i confronti con Eva Henger per il cosiddetto “canna-gate”).

Bossari, riferisce e scrive il settimanale “Novella 2000”, ha smentito lamentandosi con alcuni amici, ma – afferma il rotocalco – “alcuni tecnici dello studio hanno detto che è tutto vero”.