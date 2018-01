ROMA – Il terremoto di martedì in Honduras ha fatto scattare l’allarme tsunami per tutta l’area caraibica e, quindi, anche per le spiagge di Cayo Cochinos, dove, a partire dal 22 gennaio, andrà in onda il reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”.

L’allarme è rientrato ma Stefano De Martino, su Instagram, in queste ore ha condiviso un articolo sul terremoto corredandolo di una emoticon con gli occhi sbarrati. Segno che, sebbene da parte della produzione non sia arrivata alcuna dichiarazione ufficiale, la vicenda viene monitorata ed è seguita con molta attenzione.

Lo stesso De Martino, durante una diretta su Instagram, con i suoi follower ha raccontato che il volo da Miami è stato soppresso e che era dunque alla ricerca di un hotel, sdrammatizzando la situazione e chiedendo consiglio ai suoi fan su dove poter andare a cena.