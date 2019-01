ROMA – È iniziata la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, capitanata anche quest’anno da Alessia Marcuzzi con il supporto irriverente della Gialappa’s Band. In studio anche le opinioniste Alda D’Eusanio, al suo ritorno in tv, e Alba Parietti.

I quindici naufraghi protagonisti sono sbarcati sull’Isola lanciandosi, come da tradizione, dall’elicottero. Tutti i partecipanti hanno un solo obiettivo: diventare il prossimo vincitore dell’Isola dei Famosi e, mentre tentano di sopravvivere sulla spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, gli analisti di planetwin365 suggeriscono chi sarà l’ultimo superstite ad aggiudicarsi la vittoria.

Dopo la prima puntata, andata in onda giovedì 24 gennaio, il grande favorito è Paolo Brosio, in lavagna su planetwin365 a 4.00. Il giornalista è stato l’inviato della quarta edizione del reality, quando alla conduzione c’era Simona Ventura. Molto amato sul web, con il suo fare sembra aver già conquistato il pubblico da casa ed essere entrato in sintonia anche con gli altri concorrenti.

Subito dietro, l’ex gieffina Marina La Rosa, già nota alle telecamere dei reality, quotata 4.50. Sul podio dei papabili vincitori, secondo i bookmakers, c’è anche Marco Maddaloni. Conosciuto dal grande pubblico per la sua precedente partecipazione a Pechino Express, il judoka vincente è bancato a 6.00 per la vittoria del reality show targato Mediaset.

Quota 6.50 per l’attore Kaspar Capparoni e l’attrice venezuelana, volto delle telenovelas, Grecia Colmenares. La vittoria dell’ex calciatore algerino, oggi procuratore, Abdelkader Ghezzal è data invece a 7.50.

Più nutrito il gruppo di naufraghi che sono segnalati da planetwin365 a quota 11.00; fra questi Riccardo Fogli, ex amatissimo leader dei Pooh, Jo Squillo, conduttrice e cantante icona degli anni ’80. Stessa quota per Luca Vismara, giovane cantautore protagonista della scuola di Amici di Maria De Filippi, popolare sui social fra i giovanissimi, e Youma Diakite, ex modella e attrice maliana.

Sull’isola hondureña naufragano anche due figlie d’arte: Viktorija e Virginia Mihajlovic, le figlie dell’allenatore serbo ex Milan e Torino, appena subentrato sulla panchina del Bologna. Le due sorelle sono date come vincitrici a 16.00. In fondo alla classifica di planetwin365, Aaron Nielsen, modello e figlio dell’attrice Brigitte Nielsen (21.00) e la showgirl Sarah Altobello in compagnia dell’attrice Demetra Hampton (entrambe a 26.00). In ultima posizione, Taylor Mega, già nominata dalla leader del gruppo, sembra sia la meno papabile per la vittoria finale (31.00) e, anzi, probabilmente proprio la prima a lasciare l’isola.