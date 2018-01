ROMA – Caos all’Isola dei Famosi, la polizia messicana blocca un naufrago. Il reality partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 e il settimanale Spy svela che l’Isola ha già perso uno dei suoi concorrenti prima ancora di partire. Paola Di Benedetto, ex “madre natura” della trasmissione Ciao Darwin e ballerina di Colorado, non ha raggiunto l’Honduras insieme agli altri concorrenti, ma è stata bloccata dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Città del Messico. Al controllo prima della partenza, Paola infatti è risultata sprovvista del passaporto, documento che, ovviamente, aveva al momento della partenza dall’Italia.

A questo punto è scoppiato il giallo: il documento è stato smarrito (ma dove, visto che la concorrente al momento dell’imbarco aveva il documento e poi non si è recata in nessun posto dopo lo sbarco per il cambio a Città del Messico) oppure qualcuno l’ha deliberatamente nascosto o eliminato per liberarsi di una pericolosa rivale? Come spiega Fanpage, l’unico dato certo è che la pattuglia dei naufraghi ha raggiunto l’Honduras con una protagonista in meno. Mentre la produzione sta freneticamente cercando di far ripartire Paola Di Benedetto prima della messa in onda di lunedì.