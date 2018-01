ROMA – “Qui sono tutti falsi”. Si sfoga così Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi sentendosi esclusa dai suoi compagni naufraghi. Nessuno l’ha scelta per la divisione in gruppi, dopo l prova del Mejor vinta da Alessia Mancini.

La selezione è una staffetta: ogni naufrago scelto dovrà fare il nome dei compagno successivo. Per i Mejor Alessia sceglie Bianca, che chiama Nadia e poi Amaurys, Giucas, Gaspare, Franco e Craig.

Per i Peor dà il via Cecilia che chiama Francesco e poi a catena: Filippo, Marco, Paola, Rosa e Jonathan. Francesca Cipriani è l’ultima: dovrà trascorrere un’altra settimana sull’isola dei Peor. Ma non la prende per niente bene: “Sono delusa – confessa ad Alessia – durante la settimana si sono parlati dietro e ora tutti amici, vedo molta falsità”.