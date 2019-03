ROMA – “Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez l’hanno fatto, hanno avuto un rapporto”: la rivelazione sui due naufraghi è stata fatta da Ariadna Romero, eliminata dal programma nell’ultima puntata. “La cosa è stata ammessa da loro nella prima volta che sono andati sull’Isla Bonita – ha detto Ariadna Romero al programma “Non succederà” più su Radio Radio – Ok, l’ho detta. Sì, così hanno detto, che hanno consumato”.

“So una cosa, ma forse è meglio che non la dica – ha proseguito la Romero – Non vorrei dire questa cosa, ma forse devo. Ok, mi tocca proprio dirla. C’è stata una cena a Milano, in corso Garibaldi. Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare. Questo è quello che mi hanno detto. Lui ha fatto una scommessa garantendo che consumerà. O lo fa adesso o non lo farà più. Inoltre parlando di Soleil, pare che tra i due comunque ci sia stata una mini storiella prima di partire per l’Isola”.

“È prepotente e arrogante, la definiscono meglio queste due parole”, dice a Radio Radio sostenendo che la storia tra i due non è destinata a proseguire con i migliori auspici. “Io li vedo molto diversi, lui è un ragazzo molto semplice che cerca sempre di aiutare chi è meno fortunato mentre lei punta sempre il naso all’insù”. (Fonte Isola dei Famosi)