Italia-Bielorussia, diretta Tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di pallavolo

Italia-Bielorussia, prima partita degli Azzurri del volley agli Europei, si giocherà oggi, venerdì 3 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Due. La partita quindi si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale della Rai, RaiPlay.

La truppa di De Giorgi è nella Pool B e giocherà tutti i primi match ad Ostrava, in quello che sarà un torneo itinerante che si disputerà in Repubblica Ceca, Finlandia ed Estonia.

Europei di pallavolo, i possibili incroci

Oltre alla Bielorussia, l’Italia giocherà anche contro Montenegro, la Bulgaria, la Slovenia e la Repubblica Ceca. A passare alla fine saranno le prime quattro del girone. Il gruppo B al quale appartiene l’Italia si incrocerà con il gruppo D, all’interno del quale sono presenti la Francia campionessa Olimpica, la Germania, la Croazia, la Slovacchia, l’Estonia e la Lettonia.

Europei di pallavolo, il calendario

Questo il calendario: venerdì 3 settembre, ore 14:15 – Italia vs Bielorussia; domenica 5 settembre, ore 19 – Italia vs Montenegro; lunedì 6 settembre, ore 15:45 – Bulgaria vs Italia; mercoledì 8 settembre, ore 15:45 – Italia vs Slovenia; giovedì 9 settembre, ore 19 – Repubblica Ceca vs Italia.

Italia, i convocati di mister De Giorgi per gli Europei

Alzatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Fabio Ricci, Lorenzo Cortesia.

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli.

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò.