Italia-Lituania: dove vedere la partita, streaming Rai, classifica girone, probabili formazioni

Oggi, mercoledì 8 settembre, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Lituania. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 20,45. Italia-Lituania sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Il match si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale della Rai.

La truppa di Roberto Mancini è nel gruppo C insieme a Svizzera, Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania. Al momento l’Italia è prima in classifica con 11 punti ma con due partite in più sulla seconda, la Svizzera che segue a 7 punti. Questa la classifica completa:

Italia 11 (5 partite)

Svizzera 7 (3)

Bulgaria 5 (5)

Irlanda del Nord 4 (3)

Lituania 0 (4)

Italia-Lituania, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. All. Mancini. LITUANIA (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. All. Razanauskas.

Italia-Lituania, le parole di Roberto Mancini: “Vinciamone tre e siamo al Mondiale”

‘I conti sono semplici: abbiamo tre partite, se le vinciamo – e possiamo vincerle – siamo qualificati al Mondiale”. Lo dice Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Lituania. “Jorginho dice che solo noi crediamo in questa nazionale? E’ gia’ qualcosa – ha aggiunto il ct azzurro -. Nessuno, neanche i miei amici, credevano nell’Italia tre anni fa. La sorte ci è stata vicina all’Europeo, ora ci è meno favorevole. Dispiace aver perso quattro punti contro Bulgaria e Svizzera che non avremmo meritato di perdere. Ma possiamo vincere le prossime tre”.’