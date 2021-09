Italia-Montenegro Under 21: dove vedere la partita, girone, probabili formazioni

Oggi, martedì 7 settembre, scenderà di nuovo in campo l’Italia Under 21. Dopo la vittoria con il Lussemburgo (3-0) la truppa di Paolo Nicolato sfiderà il Montenegro in un’altra partita di qualificazione per l’Europeo. Il match si giocherà alle 17,30 e verrà trasmesso in diretta su Rai Due. La partita si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale della Rai.

Italia-Montenegro, le probabili formazioni

Italia: Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri. Montenegro: Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Brnovic, Janjic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic.

Il girone dell’Italia

L’Italia Under 21 è nel girone F insieme a Svezia, Montenegro, Repubblica d’Irlanda, Bosnia ed Erzegovina e Lussemburgo. Le qualificazioni sono appena iniziate e al momento l’Italia ha giocato una sola partita, quella contro il Lussemburgo. La Svezia invece ha già giocato due partite vincendone tutte e due. Il Montenegro ne ha giocate tre vincendone una, pareggiandone una e perdendone un’altra. La Repubblica d’Irlanda ha giocato una partita vincendo 2-0 contro la Bosnia.

Le parole del Ct Nicolato

“Dobbiamo progredire di volta in volta e lavorare sugli errori. Il Montenegro ha un’anima da squadra, è molto aggressiva, ha una buona gamba; i ragazzi di quella zona dell’Europa non mollano mai, lottano e sicuramente ci metteranno alla prova. Rispetto al match contro il Lussemburgo ci sarà qualche variazione, tuttavia l’impianto di gioco al 90 per cento sarà lo stesso. Inserirò qualche novità, ci sta in questa fase: sicuramente ci saranno dei cambi, ma non posso dire quali”.