Italia-Olanda, streaming e diretta Tv: dove vedere l’amichevole

ROMA – Stasera [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], alle 20,45, si gioca l’amichevole Italia-Olanda. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Questo il link per vedere la partita in diretta streaming.

Le formazioni:

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne. All. Mancini

​Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, de Ligt, van Dijk, Blind; de Roon, Vormer, Wijnaldum; Babel, Depay, Vilhena. All.: Koeman.

I precedenti.

I precedenti sorridono all’Italia, uscita sconfitta soltanto in 3 delle 20 partite contro l’Olanda, con 9 vittorie e 8 pareggi a completare il parziale. In particolare, gli Oranje non hanno mai superato gli Azzurri in amichevole (6 pari e 8 k.o.) e non li hanno mai battuti nei match disputati in Italia (2 pareggi e 8 sconfitte). Incroci positivi anche per Roberto Mancini, che nella sua carriera da giocatore ha incontrato l’Olanda 2 volte, raccogliendo un successo e un pareggio in due amichevoli nel 1990. lI tecnico azzurro ha giocato anche contro l’allenatore olandese Koeman, superandolo 2-0 a San Siro ai giorni di Champions 2007 nella sfida Inter-PSV Eindhoven. Gli Azzurri hanno perso 3 delle ultime 6 partite in tutte le competizioni (un successo e 2 pareggi a completare) raccogliendo lo stesso numero di sconfitte ottenute nei precedenti 21 impegni. Più positivo il bilancio casalingo, con un solo k.o. nelle ultime 24 gare e due pari di fila nelle ultime due (non arrivano a tre pareggi consecutivi in casa dal 2014).