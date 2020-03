ROMA – Si è conclusa la nuova edizione di Italia’s Got Talent: il vincitore (anzi i vincitori) sono Andrea Fratellini e zio Tore. Si tratta di un ventriloquo e il suo pupazzo, che con lui recita e canta anche. Una curiosità sulla serata finale: Joe Bastianich, uno dei giudici di questa edizione, era assente “bloccato dal Coronavirus” (non perché l’avesse contratto ma perché era impossibilitato a spostarsi dagli Stati Uniti). Al suo posto Enrico Brignano. Inoltre anche la conduttrice Lodovica Comello (in fase avanzata di gravidanza) è stata sostituita da Enrico Papi.

Camilla Sernagiotto su SkyNews spiega chi è il vincitore e parla dell’esibizione durante la finale: Un talento unico, una bravura che non poteva passare inosservata ma soprattutto inascoltata: Andrea Fratellini è un ventriloquo di rara bravura che non solo ha creato un personaggio, quello di zio Tore, convincente e divertentissimo. La sua abilità indescrivibile è anche quella di un’ugola d’oro, una voce meravigliosa nelle parti cantate in cui il suo pupazzo sembra emettere virtuosismi quando in realtà è lui a gorgheggiare, senza quasi aprire bocca “D’Urso e Ferragni peggio del Coronavirus”. Prima lo scrive, poi scopre di essere positiva La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si dilunga con Peppe Convertini. E Claudio Lippi lascia lo studio l numero con cui si è aggiudicato la vittoria di IGT 2020 ha mescolato ancora una volta diverse arti: quella da ventriloquo, quella canora in cui Fratellini conferma di avere un’ugola dello stesso colore del golden buzzer e una vis comica impeccabile. Oltre a intrattenere e a divertire, la sua arte è innanzitutto fatta di eleganza: eleganza nel parlare senza articolare la bocca, eleganza nel fare muovere il pupazzo di zio Tore, eleganza nei modi, nell’eloquio. (Fonet SkyNews).