ROMA – Elena Santarelli, nella scorsa puntata di Italia Sì, ha lasciato il pubblico senza parole. Durante la trasmissione è saltato fuori il nome di Lorena Bianchetti, ospite in studio e storica conduttrice su Rai 1 con il programma A Sua Immagine. Durante la puntata, la Santarelli si è resa protagonista di un imbarazzante siparietto in diretta, lasciando i suoi ospiti e il pubblico presente in studio in imbarazzo.

“Io e te abbiamo in comune il marito…” ha detto Elena Santarelli riferendosi alla Bianchetti. Lorena, imbarazzata, ha risposto quasi stizzita: “Ma sei matta?”. La Santarelli ha subito precisato che in comune i mariti delle due conduttrici, avevano solo il nome, infatti entrambi si chiamano Bernardo. L’ospite ha preso il tutto con molta ironia ed è finito tutto con una grande risata. Una gaffe che però non è passata inosservata alle orecchie e agli occhi indiscreti del gossip. (fonte RAI PLAY)