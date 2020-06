Italia Sì, l’ospite entra in studio e scoppia a piangere. Marco Liorni: “Riprenditi un attimo”

ROMA – A Italia Sì su Rai Uno entra un ospite in studio che scoppia a piangere.

Imbarazzo per il conduttore Marco Liorni che dice alla sua ospite: “Riprenditi un attimo”.

A piangere è Silvia Coppola, una sarta nominata dal presidente Sergio Mattarella cavaliere del lavoro.

A lei infatti si deve l’invenzione delle mascherine trasparenti utili per le persone non udenti.

In questo modo, grazie alla Coppola, anche queste persone possono indossare questi strumenti di sicurezza previsti dal Governo per far fronte all’emergenza coronavirus.

La professionista si è commossa per il semplice motivo di essere stata ospitata dalla Rai.

E così Liorni ha dovuto tranquillizzarla, invitandola a riprendersi un attimo.

Anche Elena Santarella ha incoraggiato la signora: “Che tenera”, ha commentato la showgirl vedendo la scena.

Coronavirus, chi sono i cavalieri del lavoro nominati da Mattarella

Elena Pagliarini è l’infermiera della foto simbolo del Covid.

L’operatrice sanitaria lavora nell’ospedale di Cremona.

E’ lei la protagonista della fotografia in cui viene ritratta addormentata sulla tastiera di un computer, con ancora indosso guanti, mascherina, camice e copricapo.

La Pagliarini è risultata positiva cinque giorni dopo la foto scattata dopo quel turno estenuante. E’ poi guarita dal Covid-19 ed è tornata a lavoro.

Sulla nomina di Mattarella ha raccontato:

“Ho risposto a una chiamata di un numero di cellulare che non conoscevo e ho scoperto di essere stata nominata cavaliere del lavoro dal presidente Mattarella” (fonte: RaiPlay, Leggo).