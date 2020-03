ROMA – Rovinosa caduta in diretta per Sandra Milo, ospite a Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di RaiUno condotto da Marco Liorni. L’attrice è stata protagonista dell’ultima puntata per parlare delle “sfide della vita”. Ma quando il conduttore le ha teso la mano per accompagnarla al centro dello dello studio, Sandra Milo ha fatto male i conti con i gradini della pedana, volando di faccia a terra.

Liorni si è subito affrettato a soccorrerla insieme ai tecnici dello studio. Per fortuna l’attrice sembra riprendersi rapidamente. E’ stato lo stesso Liorni a rassicurare i telespettatori poi via Twitter: “Piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia!”.

Il video della caduta è stato subito rilanciato su Twitter da Trash Italiano. E poi a seguire da decine di utenti su YouTube.