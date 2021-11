Italia-Svizzera, dove vedere la partita in tv e streaming: data, orario e probabili formazioni

Italia-Svizzera, gara fondamentale per il primo posto del gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, si giocherà venerdì 12 novembre (ore 20.45) allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Ra1, con possibilità anche di usufruire dello streaming su RaiPlay.

Le scelte di Mancini per Italia-Svizzera

Grande attesa per Italia-Svizzera, con gli Azzuri campioni d’Europa a caccia dei tre punti nello scontro diretto per il primo posto, al momento occupato da entrambe a 14 punti. Roberto Mancini spera di poter schierare sia Chiellini che Bonucci. I due difensori hanno saltato l’ultimo impegno della Juventus per problemi muscolari. Noie muscolari anche per i due interisti Barella e Bastoni, usciti con acciacchi dal derby con il Milan. Hanno lasciato il ritiro invece sia Pellegrini che Zaniolo, infortunati e sostituiti da Pessina e Cataldi. Data per certa l’assenza di Verratti.

I precedenti

L’ultimo incontro è recente e risale al 5 settembre dove, al Jacob-Park, l’Italia non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Di altra importanza, è la partita tra le due squadre giocata il 16 giugno ad Euro 2020 (seconda partita del Gruppo A) e che ha visto gli Azzurri imporsi con un secco 3-0 con la doppietta di Locatelli e il gol di Ciro Immobile.

Probabili formazioni Italia-Svizzera

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (Cristante), Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Sow; Gavranovic.