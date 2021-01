Italia’s Got Talent 2021 anticipazioni su giudici, esibizioni più originali e Golden Buzzer. L’edizione del 2021 di Italia’s Got Talent parte il 27 gennaio con la presenza in studio di tanti aspiranti talenti.

Insomma, il talent show ci sarà nonostante le numerose restrizioni per il Covid che hanno resa molto complicata la sua registrazione. Ma andiamo a vedere le anticipazioni sui giudici e su tutto il resto.

Il programma andrà in onda su Tv8 tutti i mercoledì, alle ore 21.30, con sette puntate di audizioni e la finale live. La finale sarà sempre live con 12 finalisti. Il talent show è stato registrato a Roma, negli studi di Cinecittà, tra settembre e ottobre. Ci sarà il pubblico in studio ma verrà disposto in maniera tale da garantire il distanziamento sociale.

Italia’s Got Talent 2021, anticipazioni su giudici

Il talent show verrà condotto dall’attrice Lodovica Comello. I giudici della prima edizione durante la pandemia da Covid 19 saranno Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Due uomini e due donne del mondo dello spettacolo che dovranno selezionare i migliori talenti in gara.

La Maionchi è una produttrice discografica, Matano è un attore, Bastianich è un imprenditore e ristoratore di successo e la Pellegrini è una delle nuotatrici più forti nella storia italiana.

Esibizioni più originali e Golden Buzzer

Come riporta Il Corriere della Sera, tra le esibizioni più originali vedremo l’omaggio ai Kiss da parte di un eccentrico pattinatore di 35 anni, lo “spaventoso” ballo di una dolcissima bambina di 10 anni e la vorticosa danza a colpi di lazo di una coppia di fratelli. O ancora, tra i numeri fuori dal comune, le magiche melodie di Ennio Morricone rivisitate da una sorprendente “ocarina” umana, un poetico passo a due di una bizzarra 74enne con un ballerino e un numero di verticalismo eseguito da un chihuahua.

Sarà anche l’edizione del Golden Buzzer. Cos’è? E’ un bottone che permette a uno dei giudici di qualificare il concorrente direttamente alla finalissima senza attendere il giudizio dei colleghi. Ogni giudice potrà usare il Golden Buzzer solamente una volta.