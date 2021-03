Italia’s Got Talent 2021 Stefano Bronzato, chi è il vincitore: il giovane mago supera Giorgia Greco

Il mago Steven, alias Stefano Bronzato, è il vincitore di Italia’s Got Talent 2021: porta a casa anche un premio di 100mila euro. Ha vinto l’edizione 2021 di Italia’s Got Talent grazie a numeri di magia sorprendenti e, come ha detto Joe Bastianich durante la finale, è “il miglior mago che abbiamo mai avuto qui a Italia’s Got Talent”.

Stefano Bronzato quindi ha superato il finale Giorgia Greco, la ballerina e ginnasta con una gamba sola la cui storia di rivincita aveva commosso tutti, ma anche i Blacw Widow e il comico Max Angioni.

Stefano Bronzato sorprende i giudici con un gioco con le carte

Nella puntata finale ai giudici di Italia’s Got Talent 2021 Stefano Bronzato ha presentato un numero di magia che ha lasciato a bocca aperta i quattro giudici: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Stefano ha messo in scena un incredibile viaggio nel tempo a base di magia e tecnologia, coinvolgendo in prima persona i quattro giudici. Il trucco del giovane mago inizia con un semplice pennarello e un mazzo di carte.

Chi è Stefano Bronzato, vincitore di Italia’s Got Talent

Giovane, bello e talentuoso, Stefano Bronzato ha 30 anni ed è di Verona, già molto conosciuto a livello locale (ma non soltanto) che ha fatto della magia di strada la sua arte e il suo punto di forza. Nel suo passato le passerelle di moda, con sfilate da modello per DSquared e Valentino, contemporaneamente sfrutta la sua abilità con i giochi di prestigio e nel 2014, quando aveva appena 23 anni, Super!, un canale sul digitale terreste gli dedica un programma realizzato su misura per lui: Steven, Street of Magic.