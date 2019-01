ROMA – Momento di commozione a Italia’s Got Talent per Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto, alla sua prima prova televisiva come giudice insieme a Frank Matano, Mara Maionchi e Claudio Bisio, è scoppiata in lacrime dopo l’esibizione di Gianluca Falletta.

La Pellegrini si è prestata a fare da “ologramma” per il concorrente che così ha portato a termine la sua performance emozionale. Falletta ha infatti proiettato sul corpo di Federica, che indossava una tuta bianca, un gioco di luci accompagnato da una musica davvero commovente, in cui si rincorrevano ricordi e momenti di vita della campionessa. Al termine dell’esibizione tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudirla.

Una volta tornata al tavolo dei giudici, Federica Pellegrini ha potuto rivedere lo spettacolo al quale si era prestata. Ed è allora che sono scattate le lacrime di commozione della campionessa: “Non immaginavo una cosa del genere…”, ha detto mentre Frank Matano correva ad abbracciarla.

“Ora che ho conosciuto Federica sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da lei all’estero. è veramente una campionessa anche dietro le quinte, è veramente una grande. Quindi grazie per averci ricordato queste cose”.