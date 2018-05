ROMA – Importanti novità nella prossima stagione di Italia’s Got Talent, a partire dalla giuria. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Ci saranno due nomi d’eccezione ad affiancare Claudio Bisio e Frank Matano: Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

La campionessa olimpica debutta per la prima volta nel ruolo di giudice. E non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura, come ha fatto sapere sui social: “Sono emozionata! Sono felice di affrontare questa nuova avventura e onorata di essere stata scelta come giudice del prossimo IGT… Poi con un gruppo del genere! Mamma mia non vedo l’ora di iniziare”.

Mara Maionchi invece, dopo l’esperienza di X Factor, raddoppia il suo impegno nelle vesti di giudice e si appresta a giudicare artisti delle più disparate categorie.

Il quartetto è pronto per la caccia ai talenti di questa edizione che prenderà il via dal Teatro delle Muse di Ancona i prossimi 28, 29 e 30 maggio. Le audizioni proseguiranno al Teatro Comunale di Vicenza il 25, 26 e 27 giugno e si concluderanno al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 2, 3, 4 e 5 luglio.

Chi volesse partecipare come pubblico può iscriversi telefonando allo 02 92 800 555 o scrivendo, per le rispettive città, a: pubblico.ancona@italiasgottalent.it; pubblico.vicenza@italiasgottalent.it; pubblico.milano@italiasgottalent.it.