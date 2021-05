Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi Iva Zanicchi lascia lo studio nel bel mezzo della diretta, a causa di una forte insofferenza che non poteva sopportare.

Il motivo non è grave come in molti hanno ipotizzato al momento dell’abbandono della famosa cantante. La Zanicchi, per precauzione su consiglio di un medico, ha preferito tornare a casa e recarsi al pronto soccorso dopo la puntura di una vespa.

Malore per Iva Zanicchi durante la diretta dell’Isola dei famosi

Iva Zanicchi, durante la diretta, ha chiesto il “permesso” alla padrona di casa Ilary Blasi, di poter tornare a casa: “Beh niente volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa…questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza? Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa”, ha rivelato l’opinionista. “Non è niente, anzi buona serata a tutti”, rassicura, “però ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì”.

Una puntura di vespa che le ha causato una reazione allergica indesiderata. Tommaso Zorzi ha accompagnato Iva nei camerini mentre Ilary Blasi l’ha salutata con affetto, seguita dal pubblico in studio.