ROMA – Iva Zanicchi è stata ospite di Piero Chiambretti a “CR4 La Repubblica delle donne” dove ha bacchettato, a sorpresa, anche Papa Francesco: “Volevo dire una cosa, ma così simpaticamente… Mi perdoni Santità: quando lei in un’intervista in Spagna ha detto a un giornalista: ‘ah beh qui ci vorrebbe una sfera, ci vorrebbe una zingara. Ecco come quella famosa canzone, Zingara cantata da Mina…’, Santità, diamo a Mina quel che è di Mina e a Iva quello che è di Iva”.

Giorni fa la Zanicchi aveva parlato anche del prossimo Festival di Sanremo che sarà condotto da Amadeus ad Un Giorno da Pecora: “Non ci vado, non ci posso andare: non mi vogliono”. I conduttori hanno quindi chiesto alla Zanicchi se fosse stato Amadeus a non volerla ma la cantante ha prontamente smentito “lui è un angelo, merita Sanremo, è bravissimo”. “Una persona, la quale ha detto chiaramente che per andare a Sanremo dovrei passare sul suo cadavere” ha aggiunto la Zanicchi senza però fare il nome.

Fonte: CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE.