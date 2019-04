ROMA – Incidente per Iva Zanicchi al Grande Fratello. L’opinionista infatti non è entrata insieme a Cristiano Malgioglio all’interno dello studio ma si trovava già seduta nella sua postazione, senza una scarpa. Barbara D’Urso ha subito chiesto alla Zanicchi come si sentisse. L’opinionista infatti ha raccontato di avere avuto un piccolo incidente poco prima della messa in onda.

La Zanicchi ha spiegato di non riuscire neppure ad alzarsi in piedi quando la conduttrice le ha chiesto di mostrare al pubblico il suo bellissimo vestito. L’opinionista ha inoltre svela di avere un piede gonfio. Lei stessa ammette che le si è gonfiato il piede a seguito di una caduta dalle scale. Iva confessa che avrebbe voluto comunque fare la classica entrata scalza, ma il dolore non gliel’ha permesso. Un piccolo incidente avvenuto pochi minuti prima della messa in onda. (fonte MEDIASET PLAY)

Alcuni giorni fa Iva Zanicchi aveva rilasciato un’intervista al magazine di gossip Oggi. L’opinionista del Grande Fratello 16 è stata un fiume in piena sui reality show e su Mara Maionchi. Un attacco verso la produttrice musicale. Le due donne, infatti, hanno un precedente, quello di Sanremo Young. Un brutto episodio lo ha definito Iva, sottolineando la grande differenza che la contraddistingue dalla Maionchi.

“Lei ad un certo punto tra la diretta e il fuori onda, mi guarda e sbotta: ‘Tu di musica non capisci un c…’. Io non mi sarei mai permessa. Siamo molto diverse. Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio – ha detto la Zanicchi -. Io sono un po’ più pudica, però se mi scappa, mi scappa“.