Iva Zanicchi chi è: dove e quando è nata, marito e figli, vita privata, malattia, Sanremo, Zingara, Ballando con le Stelle. La cantante tornata sul palco di Sanremo 2022 e pronta a partecipare alla nuova staghione di Ballando con le Stelle, si racconta a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno alle 14 da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, biografia di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia. E’ del capricorno ed ha 82 anni. Dopo un’apparizione televisiva a Campanile sera con Mike Bongiorno, fa il suo esordio nel 1960 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli. Nel 1961 partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale dove arriverà seconda. Il primo grande successo della cantante arriva con la canzone Come ti vorrei.

La cantante è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967. Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore Fausto Pinna. La Zanicchi vive a Lesmo, in provincia di Monza. Non si hanno informazioni sul suo patrimonio.

Ha posato per PlayBoy, ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti. E’ soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana.

La carriera di Iva Zanicchi: Sanremo e il successo con Zingara