Iva Zanicchi chi è, età, altezza, marito Fausto Pinna, figli, vita privata, Antonio Ansoldi, vero nome, biografia e carriera della cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana. La Zanicchi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Trasmissione televisiva in onda su Canale 5 dalle ore 16:00.

Iva Zanicchi chi è, data di nascita, peso e altezza

Iva Zanicchi è nata Ligonchio il 18 gennaio 1940 e ha 78 anni. La cantante è alta 173 cm per un peso forma di 65 kg. Iva Zanicchi è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana. Cantante dotata di grande grinta e passionalità, dal timbro vocale quasi tenorile e in grado di spaziare tra i generi.

Il marito Fausto Pinna ed i figli, la vita privata di Iva Zanicchi

La Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967 che le ha dato due nipoti: Luca (1998) e Virginia (2003). Dal 1986 è legata a Fausto Pinna. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservata.

Iva Zanicchi e l’Isola dei Famosi 2021

La Zanicchi è una ospite fissa dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi 2021. Il reality show è condotto da Ilary Blasi con la Zanicchi che è una opinionista fissa del programma tv. Gli altri opinionisti sono Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.