Iva Zanicchi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figlia, vita privata, Sanremo, Zingara, dove vive, biografia e carriera. La cantante Iva Zanicchi è tra le concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Voglio amarti. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, biografia di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia. Ha 82 anni. Dopo un’apparizione televisiva a Campanile sera con Mike Bongiorno, fa il suo esordio nel 1960 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli. Nel 1961 partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale dove arriverà seconda. Il primo grande successo della cantante arriva con la canzone Come ti vorrei.

Marito, figlia, dove vive, curiosità, vita privata di Iva Zanicchi

La cantante è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967. Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore Fausto Pinna. La Zanicchi vive a Lesmo, in provincia di Monza.

Ha posato per PlayBoy, ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti. E’ soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana.

La carriera di Iva Zanicchi