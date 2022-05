Iva Zanicchi chi è: marito, figli, vita privata, Fausto Pinna, età, peso, altezza e carriera della cantante. La Zanicchi è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo dalle ore 16:30 su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia. Ha 82 anni. E’ alta 173 cm per un peso forma di 60 kg. E’ una delle cantanti più famose nel nostro Paese.

Il marito e i figli, la vita privata di Iva Zanicchi

La cantante è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967. Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore Fausto Pinna. La Zanicchi vive a Lesmo, in provincia di Monza.

Ha posato per PlayBoy, ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti. E’ soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana.

La carriera di Iva Zanicchi

Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo, la Zanicchi è riuscita a vincere tre volte: nel 1967 con il brano Non pensare a me; nel 1969 con Zingara; nel 1974 vince il Festival con la canzone Ciao cara come stai?. Grazie alle tre vittorie al Festival, la Zanicchi è diventata la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione. Nel 2022 partecipa al Festival con il brano Voglio amarti.