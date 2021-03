Iva Zanicchi, chi è: vita privata, età, marito, figli, carriera e curiosità

Chi è Iva Zanicchi, una delle ospiti questa sera, 23 marzo, a Stasera Tutto è Possibile, programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino.

E’ una delle pietre miliari della musica italiana. La sua voce unica le è valsa il soprannome di Aquila di Ligonchio, e in seguito la sua grande simpatia e la sua verve le hanno concesso un ampio spazio nel mondo televisivo.

Iva Zanicchi, chi è: carriera, successi e programmi tv

Iva Zanicchi è nata il 18 giugno del 1940 (sotto il segno dei Gemelli) a Ligonchio (Reggio Emilia). Dopo un’apparizione televisiva a Campanile sera con Mike Bongiorno, esordisce nel 1960 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli, un festival itinerante. Nel 1961 partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale dove arriverà seconda.

Il primo grande successo arriva con la canzone Come ti vorrei. Nel 1965 arriva il tanto atteso debutto al Festival di Sanremo con I tuoi anni più belli. Solo due anni dopo, nel 1967, conquista la vittoria al festival con la canzone Non pensare a me.

Nel frattempo gira anche il film Una ragazza tutta d’oro che racconta di un famoso pianista che, in rotta con la moglie, incontra per caso la cantante dei suoi sogni, la giovane Iva Zanelli. Durante le riprese si accorge di aspettare un bambino da Antonio Ansoldi, direttore artistico della Ri-Fi e suo nuovo compagno. Il 19 luglio del 1967 si sposa a Bologna e cinque mesi, a dicembre, nasce la figlia Michela.

Al festival di Sanremo del 1969 canta una delle sue canzoni più conosciute e amate che sono entrate nella storia della musica italiana, ovvero Zingara. Tra il 1972 e il 1973 altri due grandi successi, “Coraggio e paura” e “Mi ha stregato il viso tuo”.

Nel 1974 trionfa nuovamente a Sanremo con Ciao cara come stai? scritta anche da Cristiano Malgioglio.

Nel gennaio del 1987 le viene affidata la conduzione di un altro game-show, Ok il prezzo è giusto!, in sostituzione di Gigi Sabani. Sotto la conduzione di Iva Zanicchi il programma prosegue il suo grande successo di pubblico, tanto che vi rimarrà fino al 30 giugno 2000, in quindici diverse edizioni per un totale di quasi 3000 puntate.

Dal 1993 al 1995 inoltre è ospite fissa della trasmissione Buona Domenica di Canale 5, allora condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. A seguire una lunga serie di esperienze a Mediaset. Di certo si ricorda il suo ruolo da giudice popolare in Tu si Que vales, il programma di successo di Canale 5.

Iva Zanicchi: vita privata, marito e figli

Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967 che le ha dato due nipoti: Luca (1998) e Virginia (2003). Dal 1986 è legata a Fausto Pinna.