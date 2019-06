ROMA – Iva Zanicchi ha deciso di tornare alla dieta proposta da Alberico Lemme. La cantante ha dichiarato che in appena due settimane ha già perso più di sette chili. La Zanicchi anni fa aveva già provato la controversa dieta elaborata dal farmacista, che impone un regime alimentare strettissimo, ma aveva rinunciato dopo pochi giorni.

Ora la cantante, dopo i chili accumulati al Grande Fratello dove Lemme è stato ospite, ha deciso di riprovarci e durante la trasmissione Porta a porta ha detto: “Sto seguendo una dieta rigorosa, terribile, non ricordo neppure i nomi delle persone. Ma in due settimane ho perso sette chili e mezzo”.

La Zanicchi ha spiegato: “Sto seguendo la dieta Lemme ma io non mangio la pasta a colazione come fanno gli altri. L’ho subito avvertito a riguardo: non faccio una cosa del genere e così mangio altro, tipo le fragole. Con la dieta Lemme ho eliminato del tutto il sale, è quello che cambia davvero tutto a tavola”.

La dieta Lemme prevede l’abolizione totale di sale, zucchero, pane e latte e impone degli orari per i pasti: colazione mai dopo le 9,30, pranzo tra le 12 e le 14 e cena non dopo le 21. Prima della Zanicchi tra i personaggi che si sono affidati a Lemme ci sono Silvio Berlusconi, Flavio Briatore, Serena Grandi, Manuela Arcuri, Francesca Cipriani, Paola Perego, Enrico Brignano. (Fonte Porta a porta)