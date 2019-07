Iva Zanicchi, incidente al mare: il suo ultimo post preoccupa i fan

ROMA – Iva Zanicchi ha condiviso su Instagram un post dove racconta di un incidente al mare. La cantante emiliana, 79 anni, ha pubblicato un video in cui appare distesa su un lettino e con lei una massaggiatrice. Non è nota la dinamica dell’incidente, ma pare che Iva abbia dovuto chiamare la massaggiatrice per alleviare il dolore al braccio. Lei stessa ha rassicurato i sui fan sulle sue condizioni affermando che non è successo nulla di grave.

Poco tempo fa la stessa cantante era stata vittima di un altro infortunio, durante la diretta del Grande Fratello. La cantante infatti, prima di entrare nello studio ospite di Barbara D’Urso, era scivolata dalle scale, sbattendo il piede destro. L’arto ferito si è gonfiato subito e Iva non ha potuto rimettersi la scarpa, finendo per rimanere scalza per l’intera puntata. (fonte INSTAGRAM)