Iva Zanicchi a rischio partecipazione a Ballando con le stelle. La cantante e presentatrice ha subito un brutto infortunio al piede e si è mostrata in un video sdraiata sul lettino di uno studio medico. D’altronde la Zanicchi tiene sempre aggiornati i suoi fan su Instagram e lo ha fatto anche oggi, condividendo con loro quello che lei ha definito un “guaio grosso”.

Iva Zanicchi infortunata ad un piede: salta Ballando con le Stelle?

La Zanicchi, domani sera dovrebbe essere a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci l’ha annunciata come ballerina per una notte nella prima semifinale che si terrà domani, sabato 4 dicembre. Iva ha raccontato di avvertire dolore. Il medico, a quanto pare ha preferito fare delle lastre per avere un quadro completo della situazione. Il dottore esclude una frattura. Iva si è comunque sottoposta ad altri esami per averne certezza.

Iva Zanicchi è scivolata ed ha sbattuto il piede: forte distorsione

Sotto al video la stessa Zanicchi ha spiegato: “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!” Iva Zanicchi salterà Ballando con le Stelle? Tutto lascia pensare che andrà così. Ma non è ancora detta l’ultima parola: domani infatti, i medici si pronunceranno con certezza. L’unica cosa a questo punto certa è che difficilmente il dolore sparirà del tutto nel giro di 24 ore.

A fine video, Iva si lamenta ancora per il dolore: “Che guaio, che guaio. Non ci voleva!”.