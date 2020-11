Iva Zanicchi positiva al coronavirus: “State attenti e non uscite”

Iva Zanicchi è positiva al coronavirus. Lo ha spiegato la stessa cantante sui suoi social:

“Ciao cari amici – le parole di Iva Zanicchi – eccomi qua, visto che si è risaputo e non c’è niente di male a dirlo, sono positiva ho il coronavirus, eh me lo sono beccato.

Sono da tre giorni in casa, anche in casa guanti mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato…

Faccio questo messaggino, perché mi sono arrivate tante telefonate, per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito), non so come ho toccato un tasto ed è partito, quindi tanto vale che io lo dica, ma tanto l’Italia è piena.

L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, ne io ne i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella, e Pippi che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene”.

Coronavirus, bollettino 5 novembre: 34.505 nuovi casi, 445 morti

Coronavirus, il bollettino di oggi 5 novembre. Continua a salire la curva epidemica in Italia: sono 34.505 i nuovi contagi, contro i 30.550 di 24 ore fa. Il totale dei contagi sale quindi a 824.879.

Aumenta di tanto il numero di decessi: sono 445 contro i 352 di ieri, portando il totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 40.192.

Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831. La percentuale positivi-tamponi è salita al 15,69% contro il 14,42% di ieri.

In crescita i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 99 contro i 67 di ieri, per un totale che sale a 2.391.

In salita anche i ricoveri ordinari, +1.140 (contro i 1.002 di ieri), per un totale attuale di 23.256.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 4.961 (ieri 5.103) per un totale di 312.339. Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 29.113 (ieri 25.093) e arriva a 472.348. Di questi, sono in isolamento domiciliare 446.701, vale a dire 27.874 più di ieri.

I dati Regione per Regione

Quanto alle regioni, è sempre la Lombardia a registrare il maggior numero, anche oggi in incremento, di nuovi casi, 8.822 contro i 7.758, seguita da Campania con 3.888 (ieri 4.181), Veneto con 3.264 (ieri 2.436) e Piemonte con 3.171 (ieri 3.577). (Fonti: Ansa, Instagram, video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)