ROMA – Iva Zanicchi, durante una intervista al settimanale Oggi, quando l’hanno paragonata a Mara Maionchi, la cantante ha svelato un retroscena. Pare infatti che a Sanremo Young ci sia stato un episodio spiacevole con la giudice di X Factor che pare abbia detto alla Zanicchi che di musica non ne capisce un caz**.

“Siamo in realtà piuttosto diverse, sa? Lei, secondo me, ha la parolaccia “montata di serie” sul personaggio. Io sono un po’ più pudica: però se mi scappa, mi scappa. Se è vero che a Sanremo Young abbiamo litigato? C’è stato un episodio sgradevole: si stava valutando il talento di una ragazza, e non eravamo d’accordo. Lei a un certo punto, tra la diretta e il fuori onda, mi guarda e sbotta: “Tu di musica non capisci un caz**. Non so, io non mi sarei mai permessa. Boh…”.

Nessun paragone, dunque. La Zanicchi poi ha anche spiegato perché ha deciso di fare l’opinionista in un reality come il Grande Fratello:”«Guardare dal buco della serratura piace un po’ a tutti: è il segreto di questi show. Da piccola, a casa di mio zio, poggiavo l’orecchio contro il muro per sentire litigare i vicini”. E su Malgioglio: “È un fumetto, lo dico in senso buono. Bizzarro e con il fiuto di capire che cosa piace alla gente. Mi ha già scritto due nuove canzoni”. (fonte OGGI)