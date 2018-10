ROMA – Ivan Cattaneo si lascia andare a un pianto liberatorio pensando al sue ex amore. Il cantautore è crollato domenica sera mentre tutti erano in giardino a ballare e scherzare. Un momento di malinconia che ha condiviso con Giulia Provvedi, che vedendolo triste lo ha subito abbracciato e consolato.

Cattaneo ha spiegato di non essere mai stato amato: “I miei amori non mi hanno mai dato niente. Nessuno mi ha mai amato. Stavo ripensando al mio ex, ora è in America con il nuovo compagno. Non stiamo insieme da tempo, ma ci ho pensato e sono crollato. Siamo stati insieme 18 anni, lui dopo 5 si è rifidanzato”.

Giulia lo ha consolato calorosamente: “Coraggio. Nella vita anche le sconfitte fanno crescere”. Una bella amicizia sembra sbocciare tra il cantautore e la Donatellas.