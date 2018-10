ROMA – Ivan Cattaneo, unico omosessuale dichiarato nella casa del Grande Fratello Vip 3, si è lasciato andare prima ad avances nei confronti di Francesco Monte, per poi ripiegare su Walter Nudo.

“Qua ti lasceresti corteggiare da me? Sinceramente”, ha chiesto Cattaneo a Francesco Monte che, dopo un istante di imbarazzo, non ha avuto dubbi e ha replicato con un secco ‘no’. Il cantante ha continuato: “E perché no? Allora lo fai qua solo perché ci sono le telecamere. Visto che non sto facendo altro che corteggiarti…”. Monte, però, ha spiegato di non essersi mai accorto del suo corteggiamento: “Ma non mi stai corteggiando, quello lo chiami corteggiare? È un’amicizia”. Il cantante ha continuato imperterrito: “Fuori di qua, nella vita reale, ti lasceresti corteggiare?” Davanti all’ennesimo ‘no’, Cattaneo ha tirato in ballo Giulia Salemi: “Allora aveva ragione Giulia quando diceva che fai le cose con scopi televisivi”.

Ivan Cattaneo allora ha pensato bene di lasciar perdere Francesco Monte e concentrarsi su Walter Nudo. L’attore, in quel momento, stava disegnando uno scenario: “Se fossimo in carcere, senza telecamere e senza la possibilità di uscire…”. Ivan Cattaneo lo ha interrotto e gli ha domandato: “Faresti l’amore con me?”. L’ex vincitore dell’Isola dei famosi ci ha pensato su e poi ha replicato: “No”. Cattaneo ha tentato di approfondire le ragioni del rifiuto: “Perché no? Perché non ti piaccio fisicamente”. Nudo ha concluso: “No, perché ho riflettuto un attimino su tutto”.