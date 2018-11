ROMA – Ivan Cattaneo è stato eliminato il 19 novembre durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Il concorrente era finito in nomination con Lory Del Santo, che è stata salvata dal pubblico.

Poco prima di annunciare l’eliminazione della serata, Ilary Blasi ha invitato i due nominati nella stanza dei led e gli ha mostrato un video che riassume la loro avventura nella Casa e la loro amicizia speciale. “Questa esperienza è stata una medicina”, ha riflettuto la Del Santo ricordando il motivo che l’ha spinta ad entrare, mentre Ivan ha commentato: “Lei è la donna che non ho mai avuto”.

I due vip hanno poi salutato tutti, ma solo uno di loro ha dovuto abbandonare la casa. Alla chiusura del televoto, l’esperienza nel reality show è terminata per Ivan Cattaneo che dice: “Ho paura di tornare alla civiltà, di riavere gli attacchi di panico. Sono abituato a fare i conti con me stesso e la mia solitudine ma la vita vera è insieme agli altri. Sono ritornato al mio periodo d’oro, li ho amati tutti. Dovrebbero nascere degli alberghi Grande Fratello dove per 15 giorni ti tolgono tutto”.